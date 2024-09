Rauf aufs Rad: Linzer Gymnasium gewinnt bundesweiten Mobilitätspreis

Abgesehen von neuen Radwegen machte das Ramsauer Gymnasium auch beim österreichweiten Bikeline-Wettbewerb mit und gewann im vergangenen Schuljahr mit beeindruckenden 19.912 Kilometern, die von den Schülerinnen und Schülern und dem Lehrkörper geradelt wurden. Zusätzlich produzierten die Schülerinnen und Schüler einen Animationsfilm, in dem die gewünschte Umgestaltung des Schulumfelds gezeigt wird und texteten einen Song ("Another car off the road").