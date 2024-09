„Auto“-matisch gegen das Rad

Augenscheinlich wird das in Linz in der Museumsstraße. Dort lässt die Stadt den baulich getrennten Radweg im an einem Parkstreifen für Autos abrupt enden, der Gehsteig auf dieser Seite wird dafür in der Breite mehr als halbiert. Stellplätze für ein paar Autos haben Vorrang.

Priorität liegt auf der Straße

Jede Gesellschaft bekommt den Verkehr, für den es die Infrastruktur schafft. Linz (und auch das Land Oberösterreich) setzen weiter auf das Auto. Die in Zahlen sichtbaren Prioritäten liegen auf der Straße: 1,2 Milliarden Euro für den Neubau einer Autobahn durch das Stadtgebiet. Und diese muss als Argument herhalten, dass nur damit an anderer Stelle Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden könne.