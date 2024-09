Drei Linzer Verkehrsprojekte am Prüfstand

So ein Bürgermeisterrücktritt kann in einer Stadt wie Linz schon einiges durcheinanderwirbeln. Und es eröffnet – aus wahltaktischen oder parteipolitischen Gründen – Chancen, bereits vereinbarte Projekte wieder aufzuschnüren. Oder auch nicht, je nach Befindlichkeit. Linz bietet aktuell einige Beispiele.

Der erste Akt spielt sich auf der Nibelungenbrücke ab. Diese ist der Endgegner für Radfahrer. Eine viel zu schmale Radspur, ungesichert gegen den dröhnenden motorisierten Individualverkehr, permanent Konflikte mit Fußgängern, die gerade diese Brücke zwischen Hauptplatz und Urfahr stark frequentieren. Die Fertigstellung der Westringbrücke, Teil eines auf 1,2 Milliarden Euro an Kosten gestiegenen Verkehrsprojekts, sollte Abhilfe schaffen.

Die Bremse gezogen

Denn dann, so hat ÖVP-Verkehrsstadtrat Martin Hajart versprochen, dann werde eine Spur in jede Richtung für Autos gesperrt und den Radfahrern zur Verfügung gestellt. Das kürzlich gemeinsam mit FPÖ-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner präsentierte Projekt zeigte schon deutlich weniger Platz für Radfahrer, jetzt tritt Hajart vollständig die Rücktrittbremse. Das Provisorium wird heuer nicht umgesetzt – es soll nicht in den Wahlkampf gezogen werden. Außerdem sei es besser, ein neues Radprojekt im Frühjahr zu starten. Das Land nimmt den Rückzieher zur Kenntnis, Steinkellner ist der spätere Beginn nur recht.