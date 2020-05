Vaterschaft ist Interpretationssache

Was im schlimmsten Fall passiert, wenn sogenannte "Vaterschaftsdiskrepanzen" ans Tageslicht kommen, weiß Michael Merl, Leiter der Kinder- und Jugendpsychatrie der Landes-Frauen- und Kinderklinik: "Wenn Kinder in solchen Krisen nicht aufgefangen werden, gibt es eine ganze Palette an Verhaltensauffälligkeiten. Angefangen bei Rückzug über Depressionen bis hin zu Selbstmordgefahr."



Der psychosoziale Stellenwert der Genetik in einer Vater-Kind-Beziehung sei laut Merl stark vom Alter abhängig. "Kleinen Kindern ist nur wichtig, dass der Papa der Papa bleibt. In der Pubertät begeben sich viele auf Sinnsuche und dann spielt der eigene Ursprung eine große Rolle", so Primar Merl. Ungewiss ist nun, welchen Weg die Familie S. aus Steyr-Land in dieser Krise beschreiten will. Die Experten sind sich einig: "Ohne Familientherapie wird sich der Konflikt nicht lösen lassen."