Vater und Sohn wollten Frau offenbar gewaltsam aus Linz nach Kroatien bringen

Ein Mann soll am Donnerstag mithilfe seines 17-jährigen Sohnes versucht haben, seine von ihm getrennt lebende Frau gegen deren Willen zurück in seine Heimat Kroatien zu bringen. Die beiden Männer zerrten die Frau in ein Auto und fuhren mit ihr davon, bestätigte die Polizei einen Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten. Bei Graz klickten dann die Handschellen.