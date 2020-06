Vater fischte Töchter aus Auto

Nach der gelungenen Rettung seiner Töchter aus seinem im Bach versinkenden Auto scheint Familienvater Ralph H. am Dienstag den Schock noch nicht völlig verdaut zu haben. „Ich hab’ in der Nacht nur schwer einschlafen können, die Erschöpfung war dann aber doch zu groß“, erzählt der 27-Jährige aus Rüstorf. Blaue Flecken an den Armen und der Brust lassen ihn ungewollt immer wieder die dramatischen Szenen vom Tag davor Revue passieren. „Es war wahnsinnig viel Glück dabei, dass alles so ausgegangen ist“, betont der Lagerarbeiter. Seine Töchter Emma (2) und Leila (4) dürften den trauma­tischen Vorfall einigermaßen gut verarbeitet haben: „Sie haben keine Angstzustände – haben aber auch gesagt, dass sie es nicht sehr mögen, wenn Wasser ins Auto läuft.“