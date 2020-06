„Headquarter muss bleiben“

Pühringer ist auf die Siemens-Führung schlecht zu sprechen, weil er vom Verkauf nicht informiert wurde. „Wir brauchen keine Vertröstungen, sondern wir wollen wissen, wie es wirklich ausschaut.“ Man sei mit Siemens in Verbindung, es gebe aber keine offiziellen Gespräche. Entscheidend sei, dass das Land zum neuen Eigentümer eine ordentliche Vertrauensbasis aufbauen könne. „Ich weiss, dass sich unsere Politiker anstrengen, dass man den Standort Linz absichert“, sagt Betriebsratsvorsitzender Gerhard Bayer, der am Montag auch mit Landeshauptmannstellvertreter Reinhold Entholzer ( SPÖ)zusammengetroffen ist.

Bis 7./8. Mai werde es wegen des Börsegesetzes keine Informationen an die Mitarbeiter geben. Die Geschäftsleitung sei derzeit auf Dienstreise, erste Gespräche soll es nächste Woche geben. Bayer hat gestern in einem Brief, der an alle Mitarbeiter ging, die Geschäftsleitung aufgefordert, zum geplanten Verkauf Rede und Antwort zu stehen. Er, Bayer, hat zugesagt, außer dem Brief vorläufig sonst keine anderen Aktivitäten zu unternehmen.

SPÖ-Vorsitzender Entholzer erneuern seine Kritik an den Verkäufen von Austria Tabak, voestalpine und der VAI. Die schwarz-blaue Regierung habe vor zehn Jahren mit der Aufgabe der Sperrminorität jeglichen Handlungsdruck der Politik aus der Hand gegeben.

VAI-intern wurde nun die Vermutung laut, dass der geplante Verkauf absichtlich vorzeitig bekanntgegeben wurde, um den Preis in die Höhe zu treiben. NebenMitsubishi soll auch die südkoreanische Roheisenhersteller Posco Interesse an der VAI haben.