Urteilsveröffentlichung für Dr. Andreas Mauhart

Im Namen der Republik

Durch den Artikel vom 17.02.2023 unter der Überschrift „Casino-Mord: Verdächtiger entzieht Linzer Staranwalt das Mandat“, verbreitet auf http://www.kurier.at/ und der entsprechenden App, mit dem Bedeutungsinhalt, der Antragsteller, RA Dr. Andreas Mauhart, als Verteidiger des Tatverdächtigen, hätte das Opfer im sogenannten „Casino-Mord“ medial in schlechtem Licht erscheinen lassen wollen, wird in Hinblick auf den Antragsteller Dr. Andreas Mauhart der objektive Tatbestand der üblen Nachrede gemäß § 111 StGB erfüllt. Die Antragsgegnerin k-digital Medien GmbH & Co KG wurde zur Zahlung einer Entschädigung sowie zur Urteilsveröffentlichung verurteilt.

Landesgericht für Strafsachen Wien, Abt 093, 07.12.23