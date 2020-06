Urfahr-Umgebung: Arbeiten in Linz, wohnen im Grünen

Urfahr-Umgebung zeichne sich durch seine kleinstrukturierte Wirtschaft aus. 65 Prozent sind Ein-Mann-Betriebe, was laut Tauber deutlich über dem Durchschnitt liegt. Viele Arbeitnehmer pendeln in die Industriestadt Linz und in das Tourismusgebiet Bad Leonfelden. Die beiden Städte verbindet die Leonfeldner Bundesstraße B 126 – die verkehrstechnische Hauptschlagader des Bezirks. Gemeinden, die ihr angeschlossen sind, haben vom Zuzug der vergangenen zehn Jahre am stärksten profitiert, weiß Michael Schöfecker von der oö. Landesstatistik. Von 78.100 auf 81.000 Einwohnern ist Urfahr-Umgebung gewachsen – das ist ein Plus von vier Prozent.

Am meisten hat die Gemeinde Engerwitzdorf zugenommen. Der Boom, der bis heute anhält, habe in den 1960er-Jahren begonnen, so Bürgermeister Johann Schimböck. „Aus dem ganzen Mühlviertel sind sie gekommen, weil wir an Linz grenzen und die Baugründe günstig waren." Heute kostet ein Quadratmeter bis zu 150 Euro. Engerwitzdorf wird dennoch weiterwachsen.

Bad Leonfelden sei mit seiner günstigen Lage direkt an der Verkehrsachse der B 38 und der B 126 auch in der Zukunft eine beliebte Zuzugsgemeinde, sagt Amtsleiter Gerhard Dienstl. Die Umgebung verzeichnet mit ihrem dichten Netz an Wellness- und Kurhotels jährlich rund 120.000 Nächtigungen.