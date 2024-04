Uraufführung "Benjamin Button" in Linz: Ein Leben im Rückwärtsgang

Der Inhalt basiert auf der Novelle „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ von F. Scott Fitzgerald aus 1822, ist also mehr als 100 Jahre alt – und doch zeitlos: Ein Mensch wird als Greis geboren, altert rückwärts und stirbt schließlich als Säugling.

Die großen Lebensfragen

„Das ist nicht nur grotesk, da werden große Fragen behandelt, etwa: Was bedeutet Leben? So banal der Inhalt sein mag, das ist eine reiche Geschichte“, verspricht Schneider, der augenzwinkernd befürchtet, nach der Geburt des Kindes, also der Uraufführung, in eine postnatale Depression zu fallen.