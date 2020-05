Normalerweise wuseln rund 70 Kinder um Susanne Deliomini herum, haben Fragen, werden bei Schulaufgaben begleitet und pädagogisch gefördert. „Beim eigenen Kind wird trotzdem alles anders sein. Natürlich spüre ich auch Unsicherheit, wenn ich an meine noch unbekannte Rolle als Mama denke. Aber ich hoffe, dass ich schnell in diesen neuen Lebensabschnitt eintauchen werde.“ Die 33-Jährige leitet den Hort der Stadt Leonding in Doppl-Hart, nun ist sie in Karenz. Der geplante Geburtstermin ist Mitte August.

"Nicht zu verkopft sein"

„Viel pädagogisches Wissen ist Fluch und Segen zugleich. Ich werde versuchen, nicht zu verkopft zu sein, sondern auch meiner Intuition zu vertrauen.“ Wenn Susanne Deliomini an das Kind denkt, das in ihrem Bauch strampelt, weiß sie eines genau: „Wir werden uns auf alles einstellen. Unser Kind kann laut und lebhaft sein. Es könnte aber auch sein, dass es künstlerisch-kreativ und zurückhaltend wird. Jedes Kind ist einzigartig, wertvoll und hat besondere Stärken. Unser Kind wird nicht unser Projekt sein, das wir uns richten, wie es uns passt. Es ist von Beginn an ein eigenständiger Mensch, den wir genauso akzeptieren werden wie er ist.“