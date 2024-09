Ein Toter und vier teils schwer Verletzte bei Unfall im Innviertel

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist in der Nacht auf Samstag in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) ein 40-Jähriger ums Leben gekommen. Vier Insassen wurden - teils schwer - verletzt.

Der 27-jährige Rumäne und sein 40-jähriger Beifahrer aus Deutschland wurden eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Braunau gebracht.

Aus Unfallwrack befreit

Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde nach dem Zusammenstoß in einen Straßengraben geschleudert. Der Österreicher musste ebenfalls aus dem Fahrzeugwrack befreit und in ein Spital eingeliefert werden. Der 30-jährige bosnische Staatsbürger und sein 33-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Braunau vom dritten Wagen konnten das Auto selbstständig verlassen. Sie wurden ebenfalls in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.