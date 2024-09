15-Jähriger nach Moped-Unfall in Oberösterreich gestorben

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto vor einer Woche ist ein 15-jähriger Mofa-Lenker im Kepler Universitätsklinikum Linz seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag mit.

Der Schüler ist am 19. September im Ortsgebiet von Bruck an der Aschach (Bezirk Grieskirchen) mit dem entgegenkommenden Auto einer 41-jährigen Lenkerin frontal zusammengestoßen. Dabei wurde er über das Fahrzeug geschleudert und kam schwer verletzt dahinter zu liegen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.