Zwei Raser verursachten Unfall und filmten das Drama auch noch

Zu einem schwerem Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des Nationalfeiertages in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land): Ein Auto mit zwei jungen Insassen hat sich mit hoher Geschwindigkeit überschlagen.

Der Unfall passierte auf der L1250 Bichlwimmer Straße in der Ortschaft Grünbach, im Gemeindegebiet von Gunskirchen. Das Auto ist von der Straße abgekommen, gegen eine Trafostation gekracht und hat sich mehrfach überschlagen. Es rammte noch einen Geschwindigkeitsanzeiger und kam wieder auf den Rädern stehend an einer Gartenhecke zum Stillstand. Dem Vernehmen nach hat einer der beiden Insassen diese Fahrt und die ersten Augenblicke des Unfalls auch noch in einem Snapchat-Video festgehalten. Die zwei Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach dem Unfall musste die Feuerwehr ausrücken, um einige Fahrzeugteile einzusammeln - das Wrack wurde abgeschleppt. Die Landesstraße Bichlwimmer Straße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.