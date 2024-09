Unfälle in Oberösterreich: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Zwei schwer verletzte Motorradfahrer hat es am Samstag nach Unfällen in Oberösterreich gegeben.

In Linz dürfte eine Fräskante der Auslöser für einen verhängnisvollen Sturz gewesen sein, in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) geriet ein Biker in einer unübersichtlichen Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei berichtete.