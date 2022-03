Unbekannte übergossen Polizeiautos in Oberösterreich mit Lack

Unbekannte haben am Dienstagabend in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) zwei Polizeiautos mit einem Schmiermittel und weißem Lack übergossen, die Fahrzeuge waren danach nicht mehr einsatzfähig. Auch der Privatwagen eines Beamten wurde mit Schmiermittel besprüht.

Der Gesamtschaden wird mit rund 5.000 Euro pro Fahrzeug beziffert. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg, Hinweise sind an die Polizeiinspektion Neuhofen (Tel.: 059133/4139) erbeten.