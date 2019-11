Unbekannte sprengten mit Böller Glascontainer in die Luft

Ansfelden. Ein gewaltiger Knall schreckte am Samstagabend die Bewohner in einem Wohnpark in Ansfelden im Bezirk Linz-Land auf. Bei der Altstoffsammelstelle der Siedlung war von Unbekannten ein Glascontainer in die Luft gejagt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein Böller ausländischen Fabrikats gezündet worden sein.

Durch die gewaltige Detonation wurde der Container in unzählige Einzelteile zerfetzt, die auf einem angrenzenden Parkplatz verstreut wurden. Dort wurden durch die herumfliegenden Teile auch Fahrzeuge beschädigt. Ein Augenzeuge gab an, drei unbekannte Jugendliche beobachtet zu haben. Reste des pyrotechnischen Gegenstands, welche die Polizei Ansfelden fand, deuten auf eine schwere, illegale Kugelbombe hin. In OÖ werden Erinnerungen an den tragischen Tod eines 17-Jährigen wach, der in der vergangenen Silvesternacht in Eberschang im Bezirk Grieskirchen durch eine Kugelbombe getötet worden ist.

Zum aktuellen Fall hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und bittet unter 059133/ 4131 um Hinweise.