Umsatzrekord bei Pöttinger

Ertragszahlen für 2017/2018 veröffentlicht das Familienunternehmen nicht. Im Jahr davor hatte laut Firmenbuch das Ergebnis vor Steuern 13,7 Millionen Euro, jenes nach Steuern 12,2 Millionen Euro betragen.

Pöttinger erzeugt mit zuletzt 1.775 Mitarbeitern – im Jahr davor waren es 1.700 – Maschinen für die Sparten Futterernte, Bodenbearbeitung, Saatbettbereitung und Sätechnik. Der Grünlandbereich ist mit 59 Prozent der Haupt-Umsatzträger, gefolgt von Bodenbearbeitung und Sätechnik mit rund 27 Prozent. In beiden Segmenten hat der Umsatz um 16 Prozent zugelegt. Das neue Ersatzteil-Logistiklager war im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals in vollem Betrieb. Das wirkte sich auf die Leistungsfähigkeit aus und das Wachstum in diesem Bereich betrug vier Prozent.