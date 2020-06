Ufer sind zu 90 Prozent verbaut

Christian Scheichl ist Frühaufsteher. Berufsbedingt. Er ist einer der wenigen verbliebenen 15 Berufsfischer am Attersee. Um sechs Uhr früh sitzt der 37-Jährige schon in seinem Boot, einem sogenannten „Traunerl“, das zehn Meter lang ist und von einem 20-PS-Außenbordmotor angetrieben wird.

Er fährt hinaus auf den See, wo dieser vor Unterach mit 160 bis 170 Metern am tiefsten ist. Dort hat er seine 200 Meter langen Perlennetze ausgelegt. Wenn er Reinanken fängt, sind die Netze im Herbst in einer Tiefe von 15 bis 20 Metern gespannt. „Die Reinanken sind unser Brotfisch“, erzählt Scheichl, der einer Fischerfamilie entstammt. Er betreibt das Gewerbe bereits in der zehnten Generation.