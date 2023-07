Überschlag nach Überholmanöver: Junger Lenker (18) stirbt im Wrack

Ein 18 Jahre junger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Freistadt in Oberösterreich hat kurz nach dem Ortsgebiet Mönchdorf einen vor ihm fahrenden PKW überholt.

In der Rechtskurve kam er während des Überholmanövers links von der Fahrbahn ab und wurde bei der nächsten Böschung einer Hauszufahrt in die Höhe katapultiert. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals in der abfallenden Wiese und kam auf den Rädern zum Stillstand.

Sofort hinzugekommene unbeteiligte Fahrzeuglenker und Polizisten, die zu Unfallzeugen wurden, versuchten sofort, dem eingeklemmten jungen Mann zu helfen. Der verunglückte Lenker musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden.

Das Notarztteam des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Unfalllenkers feststellen.