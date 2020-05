Überfallopfer: "Ich hab’ geglaubt, die Typen bringen mich um"

Alois H. erlitt eine Verletzung an der Schläfe und ein Zahn war kaputt. Psychologische Hilfe nahm er nicht in Anspruch: "Das brauch’ ich nicht – ich bin sogar noch am selben Tag ins Wirtshaus."

Diese Reaktion ist für Udo Jesionek, Präsident der Opferhilfeorganisation Weißer Ring, nicht ungewöhnlich. "Es gibt mehr als 100.000 Verbrechensopfer jährlich. Nur 4000 wenden sich an uns, leider nehmen nicht alle psychologische Hilfe in Anspruch, obwohl sie das brauchen würden." In Österreich gebe es davor eine Hemmschwelle. Doch Trauma und Schock seien für Opfer völlig normal. Jesionek: "Ich rate allen, das Erlebte aufzuarbeiten – denn irgendwann bricht das sonst auf."