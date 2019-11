Überfälle in Linz: Zufällige Häufung oder Ausländerkriminalität?

Ein neuer Gewaltexzess von vermutlich jugendlichen Tätern, diesmal gegen einen Pensionisten, lässt in Linz die kochende Debatte über Jugendkriminalität nicht verstummen. Wie die Polizei bestätigte, ist am Mittwochabend im Linzer Franckviertel ein 66-Jähriger niedergestoßen und beraubt worden. In den vergangenen Wochen ist es im Linzer Stadtgebiet zu mehreren Vorfällen mit Jugendlichen, die oft auch migrantischen Hintergrund haben, gekommen.

Mit seinem Gehstock setzte sich der 66-Jährige zur Wehr, nachdem er von vermutlich drei Jugendlichen in der Fröbelstraße im Franckviertel niedergestoßen worden sein soll. Dennoch dürfte es den Angreifern gelungen sein, die Geldbörse des Mannes mit 50 Euro Inhalt zu rauben, hieß es seitens der Polizei. Die unbekannten Täter flüchteten. Die Hilferufe des am Boden liegenden Opfers hörte ein Anrainer, der zu Hilfe eilte.

Vorfälle

Debatten um gewalttätige Jugendliche hat es schon am Wochenende gegeben. Samstagabend haben fünf Jugendliche in der belebten Linzer Landstraße zwei junge Männer, 21 und 22 Jahre alt, provoziert und schließlich ohne Anlass niedergeschlagen und krankenhausreif geprügelt. Vier Burschen des verdächtigen Quintetts im Alter von 14 bis 19 Jahren waren Ausländer. Sie wurden kurz nach der Tat von der Polizei erwischt und angezeigt.

Mitte der vergangenen Woche war eine 16-jährige Verdächtige mit drei jungen Komplizen beim Überfall auf einen Linzer Taxifahrer gescheitert. Das Mädchen, das erst vor Kurzem aus einer Haft entlassen worden war, konnte wenig später mit einem weiteren Verdächtigen von der Polizei geschnappt werden.

Jugendstrafgesetz

Für den Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml, FPÖ, stecken hinter der zunehmenden Häufung an Gewaltdelikten „ein Problem mit Ausländergewalt“ und zu lasche Gesetze gegen Jugendkriminalität. Zunehmende Respektlosigkeit sei zuletzt von der Polizei beklagt worden. Außdem würde es aufgrund des Jugendschutzes auch zu wenig Zugriffsmöglichkeiten auf immer wieder strafrechtlich anfallende Jugendliche geben. Raml fordert deshalb eine Reform des Jugendstrafrechts.