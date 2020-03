Trotzdem garteln! Damit Pflanzen nicht in den Müll wandern

„Ja, das Angebot wird gut angenommen. Dabei sind aber alle sehr diszipliniert, halten Abstand oder warten sogar im Auto, bis die Verkaufsfläche wieder leer ist“, sagt Wilma Hagmüller, die die gleichnamige Gärtnerei in Thening betreibt (https://gaertnereihagmueller.wixsite.com/gaertnereihagmueller). In eine Kassa vor Ort geben Kundschaften den Betrag des Einkaufes oder sie überweisen online. „Da gibt es keine Probleme, die Leute sind ehrlich. Ich habe auch schon nette Briefe in der Kassa gefunden.“ Alles, was sonst an Gestecken und Blumensträußen für Feierlichkeiten oder als Geschenke verkauft werde, falle nun weg. „Für uns Gärtnereien ist es jetzt wirklich zach. Der Umsatz ist natürlich deutlich weniger“, sagt Hagmüller.