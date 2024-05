Trawöger: „Bruckner wäre heute ein erfolgreicher Filmkomponist“

„In meinem Tun trenne ich nicht zwischen der Organisation und dem eigentlichen künstlerischen Ereignis. Das gehört für mich zusammen“, sagt er über sich selbst. „Die Flöte ist nach wie vor mein Zentrum. Die Kraft der Kunst treibt mich. Mehr denn je glaube ich an das Wunder der Musik.“

KURIER: Wie läuft die KulturEXPO?

Norbert Trawöger: Sie ist das Nachfolgeformat der Landesausstellungen. Ich habe ein Konzept vorgelegt, weil ich Bruckner viel zugetraut habe, das ihm viele Menschen nicht zugetraut haben, die meinten, das ist schwere, verstaubte Musik, er als Musikant Gottes. Ich bin mit acht Jahren über Bruckner gestolpert, als ich habe die Vierte Symphonie in der Schallplattensammlung meines Vaters entdeckt habe. Ich habe sie stundenlang gehört.

Was faszinierte Sie an Bruckner?

Es war ein Staunen, dass es so etwas überhaupt gibt. Staunen kann man nicht herstellen, das passiert. Warum gefällt einem ein Popsong, ein Mensch, die Natur?

Was zeichnet Bruckner für Sie aus?

Der Raum, die Sphäre, die Skulptur, die Höhlenmalereien. Sein künstlerisches Konzept war ein völlig anderes in der Musikgeschichte. Wenn jemand dazu keinen Zugang hat, nenne ich die Hollywood-Tracks von John Williams. Sie stehen auf den Schultern von Bruckner, auf seinem künstlerischen Konzept.

Man könnte sagen, Bruckner wäre heute ein erfolgreicher Filmkomponist. Es ist keine Ich-Musik, sondern eine Wir-Musik. Man betritt einen Raum. Ich spreche absichtlich nicht von einer Kathedralen-Musik, denn da würden wir ihn ins religiöse Eck drängen. Da gehört er aber nicht hin, wie man allgemein glaubt.

Obwohl das Stift St. Florian für ihn ganz wesentlich war.

Er ist mit 13 Jahren nach St. Florian gekommen, weil der Vater gestorben ist und die Mutter schauen musste, ihre fünf Kinder durchzubringen. Sie hat den Ältesten zu den Sängerknaben geben können, das war ein sozialer Akt.

Das Stift St. Florian war ein Zentrum der Kultur und Wissenschaft. Es wurde zum Beispiel Arabisch unterrichtet. Schubert war dort. Bruckner hat dort Anton Kattinger getroffen, der als Beethoven der Orgel gegolten hat.

Was beeindruckt Sie bei Bruckner?

Das, was mich über die Musik hinaus an der Figur so rührt, war, dass er das gesamte Leben lang gelernt hat. Trotz der enorm vielen Krisen hat er immer weitergemacht. Er bewies Resilienz. Er litt an Burn-outs, er musste nach Bad Kreuzen zur Nerven-Kur. Er war ein unsicherer Mensch, der sich leicht irritieren ließ.

Auf der anderen Seite hatte er die Gewissheit, dass er in der Musikgeschichte etwas zu sagen hat. Er hat in seiner Wiener Wohnung vier Porträts von sich selbst gehabt. Er hat schon gewusst, wer er ist. Am Ende seiner Karriere wurde er auch Ehrendoktor der Wiener Universität. Er erhielt eine kaiserliche Wohnung auf ebener Erde im Kustodenstöckl, weil er nicht mehr gut beieinander war. Ich kenne auch keinen Giganten in der Musikgeschichte, der dermaßen prominent bestattet ist.

Bruckner ist eine unglaublich zeitgemäße Figur, die sich in seiner Vielgestaltigkeit als Vergrößerungsspiegel für die EXPO sehr gut eignet. Bruckner hat keine oberösterreichische Musik gemacht, sondern Weltmusik. Ich stelle mir immer vor, wenn er im Alten Dom improvisiert hat, dann ist in dieser 29.000-Einwohner-Stadt eine andere Tür aufgegangen, denn das war nicht ortsüblich. Natürlich sind Spuren eines Landlers drinnen, aber das ist Meta-Ebene.

Worauf zielt die EXPO ab?

Es war Konzept der EXPO, das auszurufen, und den Menschen zu sagen, macht etwas zu Bruckner. Wir kommen drauf, dass in den Fußballstadien mit Seven Nation Army von den White Strips ein Thema aus Bruckners fünfter Symphonie weltweit gesungen wird. Bruckner steckt auch in der Kennmelodie von Mister Bean drinnen. Ohne Bruckner und Wagner ist die Filmmusik Hollywoods nicht denkbar.

Bei Bruckner trifft die Tradition die Avantgarde. 35 Jahre hat er letztlich studiert, bis er mit 40 beschließt, er wird Symphoniker und legt sich mit Beethoven an. 50 Jahre lang haben die Komponisten nicht gewusst, was man nach Beethoven überhaupt schreiben soll. Johannes Brahms hat gehadert. Bruckner legt bis zum letzten Tag sein Genie frei, um in der neunten Symphonie unvollendet zu bleiben.

Die Auftritte des Bruckner Orchesters sind meist umjubelt. In der internationalen Vermarktung gibt es aber Schwächen. Woran liegt das?

Wir begreifen uns in Linz und Oberösterreich immer stärker auch als Kulturregion. Das Kulturhauptstadtjahr 2009 brachte hier einen Schub. Wenn ausländische Gäste nach Linz kommen, sind sie vom Angebot überrascht: vom Ars Electronica Center bis zum Musiktheater , das bis zu 350.000 Besucher verzeichnet. Es gibt in der gesamten Schweiz kein Haus, das so viele Besucher hat. Auch nicht in Köln. Die Nahversorgung funktioniert sehr gut.