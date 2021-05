Aufpassen beim großen Gehüpfe

Sie stehen zuhauf in den heimischen Gärten. Denn immerhin ist es ein riesiger Spaß für Kinder, hoch zu hüpfen, Salti zu üben und sich auszutoben. „In der letzten Zeit sind die Trampolinunfälle auf jeden Fall mehr geworden“, sagt Klaus Katzensteiner, ärztlicher Leiter des UKH Linz. Knochenbrüche an den Extremitäten, Verstauchungen, auch Verletzungen der Gelenke, Kreuzbänder und Wirbelsäule – all das habe er bereits gesehen. „Manche davon müssen operativ behandelt werden“, so Katzensteiner.