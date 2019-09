Tour durch jenes Tal, das uns die Eiszeit hinterließ

So ein Rauschen haben wir noch selten gehört: Ein sanftes Brausen, unterlegt mit einem tiefen Vibrato. Mit jeder Gehminute, die wir am Malerweg neben dem Waldbach im Hallstätter Echerntal in Richtung Dachstein steigen, nimmt das Gefühl von Entspanntheit zu. Dazu ist die Luft voll vom Wasserstaub des Karstgewässers.

Der Gebirgsbach entspringt in den Tiefen des Dachstein-Massivs am Waldbachursprung auf 910 Metern und nimmt nun seinen Weg in Richtung Hallstättersee. Betty Jehle ist Waldpädagogin und „Naturschauspiel“-Führerin. Sie verrät uns viele Geheimnisse des von der Eiszeit geprägten Tals.