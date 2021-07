Torfmoos ist Tausende Jahre alt

Der neue Baumkronenweg am Gmundner Grünberg hat eingeschlagen. Rund 1800 Fahrgäste verzeichnete die Grünbergseilbahn am Samstag vor einer Woche. Das ist neuer Rekord. So manche wandern weiter zum Laudachsee, in dessen unmittelbarer Nähe ein weiteres Naturjuwel liegt: das Laudachmoor.

Ein Gang durch das Moor ist ein wunderbares Erlebnis. Der Boden gibt nach, Wasser dringt durch die Schuhe ein, eine unberührte grüne Landschaft mit dem Katzenstein im Hintergrund. Obwohl das Gebiet nur 900 Meter hoch ist, gibt es hier auch viele Latschen, weil sie Bedingungen wie Nährstoffarmut ähnlich wie im Hochgebirge vorfinden. Es gibt Heidelbeersträucher, Preiselbeeren, Rauschbeeren, Moosbeeren, die Besenheide, das Pfeiffengras, etc.

„Wir renaturieren das zwei Hektar große Moor“, erklärt Dipl. Ing. Johanna Erhardt (25) von den Bundesforsten. „Es entstand in der Gletscherzeit vor rund 10.000 Jahren. Es war ein See, der verlandet ist. Es haben sich an den Ufern Pflanzen gebildet, die immer mehr geworden sind, bis das Ganze zugewachsen ist. Dieses Hochmoor erhält das Wasser ausschließlich durch Regen, was im Vergleich zu einem Niedermoor weniger Nährstoffe bedeutet. Deshalb sind die Pflanzen, die hier vorkommen, sehr speziell, sie kommen sonst nirgends vor.“ Zum Beispiel Torfmoose, die im unteren Teil zum Teil mehrere Tausend Jahre alt sind und nach oben weiterwachsen. Es gibt sehr viele verschiedene Arten davon. Sie bilden das Torf und sie können Wasser bis zum 20-Fachen ihres Trockenvolumens speichern.