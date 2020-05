Top-Performer in der Alu-Branche: Neue Expansionpläne mit Ziel 2020

Audi

Die Erfolge des Ranshofener Paradeunternehmens können sich sehen lassen. Die Premiumhersteller wie Mercedes underhöhen in den neuen Modellen den Aluminiumanteil von vier auf 24 Prozent.„Damit verkaufen wir sechs Mal so vielwie bisher“, so. Erstmals wurde füreine komplett gefertigte Kofferraummulde hergestellt, zu 90 Prozent aus recyceltem Material. „Wir waren dazu als Einzige weltweit in der Lage.“

Zum ersten Mal wurden Achsteile aus Aluminium hergestellt. „Ich habe mir das vor fünf Jahren auch nicht vorstellen können. Das waren bisher Gussteile. Damit könnte sich möglicherweise eine völlig neue Entwicklung ergeben. Die große Kunst ist die Legierung. Es geht um hohe Festigkeit, die in Widerspruch zur Verformbarkeit steht.“ Die Innen- und Außenfassade der Außenstelle des Louvre-Museums im nordfranzösischen Lens wurde auch aus AMAG-Aluminium produziert (siehe Bild oben). Die verkleidete Fläche beträgt 30.000 Quadratmeter.

Nicht nur die Autoindustrie greift wegen des leichteren Materials und dem damit verbundenen geringeren Verbrauch zu Alu. Auch die Flugzeugindustrie setzt zunehmend auf Aluminium. „Bis 2030 werden weltweit 27.000 neue Flugzeuge benötigt“, sieht Falch hier einen großen neuen Markt für sein Unternehmen.