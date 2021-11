Schon als Kind war Schütz davon fasziniert. Er selbst zeichnete gerne. Als 13-Jähriger kaufte er den Bauern kleine Kunstwerke, Zeichen der Volksfrömmigkeit, ab und verkaufte sie weiter. Mit 18 Jahren erwarb er sein erstes wichtiges Bild, es stammte von Franz von Zülow. Jetzt, allmählich auf den Siebziger zugehend, also das Mega-Projekt des eigenen Museums. Es hat eine Fläche von rund 1.600 Quadratmetern und kostet rund vier Millionen Euro. Abgesehen von einer laut Schütz kleinen Förderung fürs Kunst-Café ausschließlich eigenfinanziert. Wie geht das? Laut eigener Aussage aufgrund der wirtschaftlichen Erfolge auf vier verschiedenen Ebenen: als Bauunternehmer, als Immobilienhändler, in der Fleischindustrie in Venezuela und aktuell als Kunsthändler. So ist auch geplant, im Schütz Art Museum Bilder nicht nur zu präsentieren, sondern zum Teil auch zu verkaufen. Zudem wird zwei „Artists in residence“ im Museum ein Platz zum Arbeiten und in Engelhartszell einer zum Wohnen angeboten.