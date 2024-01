Tödliche Messerattacke in OÖ: Mutter von Verdächtigem befragt

Vier Tage nach der Bluttat in Obernberg am Inn konnten Ermittler des Landeskriminalamts OÖ eine wichtige Zeugin befragen: Die 60-jährige Mutter hatte sich im Haus aufgehalten, als der tödliche Streit zwischen Sohn und Vater entbrannte. „Sie hat im Wesentlichen bestätigt, was der Tatverdächtige ausgesagt hat. Es gibt nur geringfügige Abweichungen“, sagt Alois Ebner, Leiter der Staatsanwaltschaft Ried, gegenüber der Krone.

Die Frau habe bestätigt, dass zwei Schüsse gefallen seien, die der Vater (59) aber Richtung Wand und nicht auf seinen Sohn abgefeuert hatte. Daraufhin soll der 22-Jährige versucht haben, dem Vater die Waffe abzunehmen.