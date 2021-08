„Ich will Weltmeister werden!“

„Ich bin bereits Vize-Weltmeister. Logo, dass ich ganz nach oben auf’s Stockerl und auch Weltmeister werden will.“ Timo Kapl hat sein Ziel klar vor Augen. Auf dem Wakeboard steht der Oberösterreicher seit seinem 10. Lebensjahr. Und hat noch lange nicht vor, damit aufzuhören.

Beim Red Bull Capital Wake in Hamburg, der inoffiziellen WM der Szene, katapultierte sich Kapl vergangenes Wochenende relativ unerwartet auf den 1. Platz. Unerwartet deshalb, weil es erst sein zweites Rennen nach einer dreijährigen, verletzungsbedingten Pause war.

Bei einem Wettbewerb in Thailand 2018 stürzte Kapl von einer sieben Meter hohen Schanze direkt auf sein Knie, nichts blieb mehr heil. Zwei OPs und viele Stunden Rehabilitation und Training später, will Kapl da anknüpfen, wo er aufgehört hat. „Ich bin ein voller Beißer, mein Herz gehört dem Boardsport. Ich wüsste nicht, was passieren müsste, damit ich das aufgeben würde.“