Tierquälerei in Linz: Katze wurde Schwanz gehäutet

Ein bislang unbekannter Täter ist für eine Tierquälerei in den frühen Morgenstunden im Linzer Stadtteil Kleinmünchen verantwortlich: Zwischen 2 und 3.30 Uhr soll dieser laut Landespolizeidirektion Oberösterreich das Fell am Schwanz einer Katze abgezogen haben. Der Vorfall soll sich in der Blümelhuberstraße ereignet haben.

Ein Mitarbeiter der Tierrettung fand nur unweit des Tatortes neben der Fahrbahn das abgezogene Fell. Die Katze wurde in die Sattledter Tierklinik gebracht, wo ihr der Schwanz amputiert werden musste.