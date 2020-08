Oberösterreich: 15-Jähriger mit 200 Ecstasy-Tabletten im Zug erwischt

Ein 15-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in einem Zug von Wien nach Bregenz in Oberösterreich mit 200 Ecstasy-Tabletten und gut 30 Gramm Kokain erwischt worden. Polizisten kontrollierten den Iraner kurz nach Mitternacht bei Enns (Bezirk Linz-Land), weil er sehr nervös gewirkt hatte. In seiner linken Hosentasche hatte er in Alufolie gewickeltes weißes Pulver, berichtete die oö. Polizei.

Der 15-Jährige gestand, dass das Pulver Kokain sei. Eine kriminalpolizeiliche Untersuchung soll das abklären. In der Herrenhandtasche des Burschen fanden die in Zivil handelnden Beamten ein Plastiksäckchen mit 200 Tabletten Ecstasy. Der Jugendliche wird angezeigt.