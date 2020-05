Teures Posting im sozialen Netzwerk

Doch der Urteilsspruch geht noch einen interessanten Schritt weiter: "Eine intellektuelle Beziehung des Verbreiters zu den weitergegebenen Gedankeninhalten ist nicht erforderlich. Es genügt bereits das technische Verbreiten … auch wenn man sich mit dessen Äußerungen nicht identifiziert".

Wenn das Urteil in allen Instanzen hält – W. will dagegen berufen – hätte das weitreichende Folgen für die sozialen Netzwerke. Jeder, der auf Facebook, Twitter und Co verlinkt, kann zur Verantwortung gezogen werden, auch wenn er den verlinkten Inhalt nicht kennt.

Laut Urteilsschrift seien 491 Internet-User dem Verweis auf Costas Homepage gefolgt, aber bloß "eine Person" hätte für die Klage bereits genügt. W. könne sich auch nicht auf die freie Meinungsäußerung stützen, denn unwahre Tatsachenbehauptungen seien durch dieses Grundrecht nicht gedeckt.

"Das Urteil könnte sich zu einem Multiplikator entwickeln", sagt Alexander Koukal, Rechtsexperte im Bereich Social Media. Denn bei den Geschädigten könnte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass man sich gegen rechtswidrige Postings erfolgreich zu Wehr setzen kann. Andererseits werde auch die Sensibilität bei Postern gesteigert, nicht mehr leichtfertig verlinken und jemanden zu kritisieren.

Sven Thorstensen, der Anwalt von W., hofft, das Urteil in der nächsten Instanz erfolgreich bekämpfen zu können. "Mit einem Link auf eine Homepage ist man doch nicht verantwortlich für deren Inhalt. Schon gar nicht mit einer Einladung zur Diskussion. Mein Mandant hat lediglich eine Frage formuliert."

Prominente Rechtsexperten halten das Urteil für hoch brisant, wollten sich aber mit Hinweis auf das noch nicht rechtskräftige Verfahren vorerst namentlich nicht äußern. Aufgeben will übrigens auch Costa nicht. Am Donnerstag prozessiert er in Linz erneut gegen das Bankinstitut.