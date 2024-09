Terrorverdächtiger in Wels festgenommen: Haftbefehl aus Russland

Ein in Russland gesuchter Foreign Fighter ist am Donnerstag im Klinikum Wels festgenommen worden, während er einen Asylantrag stellen wollte. Das berichtete die Polizei am Freitag. Bei der Aufnahme seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen den 40-jährigen Russen ein Haftbefehl aus der Russischen Föderation vorlag.