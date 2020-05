„Techniker vom Militär befreien“

Den technischen Universitäten in Wien und Graz sei die Steigerung der Studentenzahlen gelungen. Das müsse auch in Linz möglich sein. Man müsse die technisch-naturwissenschaftliche Fakultät ausbauen. „Denn von denen, die einmal nach Wien oder Graz studieren gehen, bleiben so viele dort hängen. Wir brauchen eine stärkere lokale Präsenz der Technik.“ Zu den Gerüchten, dass er als Nachfolger von Veit Sorger als gesamtösterreichischer Industriellen-Präsident gehandelt werde, wollte Pöttinger nicht Stellung nehmen.