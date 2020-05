Tausende stürmten neue Straßenbahn

Tausende Besucher strömten gestern, Samstag, Vormittag zur Eröffnung der neuen, verlängerten Straßenbahnlinie 3 in die Remise nach Leonding. Bei Würsteln und Blasmusik wurde das 5,3 Kilometer lange Teilstück zwischen dem Linzer Hauptbahnhof und dem Harter Plateau gebührend eingeweiht.

"Erstmals geht in Österreich eine Straßenbahn über die Stadtgrenzen hinaus. Wir haben es geschafft, ein Pilotprojekt für die Zukunft zu realisieren", freute sich LINZ-AG-Generaldirektor Alois Froschauer. Verkehrslandesrat Hermann Kepplinger (SP) sieht die Erschließung der Region als ein Leuchtturmprojekt für den öffentlichen Verkehr: "Wir überlegen derzeit eine Straßenbahn, die nach Gallneukirchen und in weiterer Folge nach Pregarten fährt."

Die genehmigten 150 Millionen Euro für das Projekt wurden beim Bau um zehn Millionen Euro unterschritten. Das Land Oberösterreich übernahm 80 Prozent der Kosten, den Rest die Stadtgemeinde Leonding. "Wer das Harter Plateau von früher kannte, weiß, dass die neue Straßenbahn zur Entwicklung des Stadtteils sehr wichtig war", sagte der Leondinger Bürgermeister Walter Brunner (SP).

Um kurz nach 12 Uhr Mittag setzte sich die erste und mit vielen Neugierigen vollbesetzte Straßenbahn unter lautem Beifall in Bewegung, womit auch der reguläre Taktfahrplan in Betrieb ging. 12 Minuten sind die Fahrgäste nun ins Linzer Zentrum unterwegs.