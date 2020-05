Tanzpalast am Hafen eröffnet

Etwa 2,5 Millionen Euro kostete es, die ehemalige Quelle-Halle in einen Tanzpalast zu verwandeln. Die Nachtwerft ist nicht nur die größte Diskothek Oberösterreichs, sondern soll auch „das neue Herzstück des Linzer Nachtlebens“ werden, verspricht Marketingleiter Joachim Natschläger. Dort, wo einst Schiffe angelegt haben und Millionen Quelle-Artikel über das Fließband gelaufen sind, tummeln sich ab sofort jedes Wochenende Tanzwütige auf 2200 Quadratmetern. Die fulminante Eröffnung am Freitagabend ließen sich Marco Inmann und Gattin Barbara, Martin Gallistl und die gesamte Brauunion-Führungsriege nicht entgehen. Das Highlight für die weibliche Hälfte der rund 2000 Besucher: Am Damen-WC gibt es einen eigenen Schminkbereich.