Sturmböen: Skigebiet Hinterstoder-Höss gesperrt

"Die Gäste haben die Ausweichmöglichkeit dankend angenommen und sind bereits am Vormittag auf die weniger windanfällige Wurzeralm ausgewichen", erklärte ein Unternehmer gegenüber dem KURIER.

Die Sturmböen werden in den nächsten Tagen nachlassen und bis zum Wochenende anhalten. Am Sonntag soll dann endgültig Schluss sein.

Seniorenbund sagt Skitag am Hochficht ab

Etwa 500 Anmeldungen gab es im Vorfeld für den Wintersporttag des oberösterreichischen Seniorenbundes am Hochficht. Dieser wurde aufgrund der gefährlichen Sturmböen auf 24. Februar verschoben. Das Skigebiet am Hochficht ist am Mittwoch - wenn auch mit eingeschränktem Betrieb - geöffnet.