Studie in OÖ zeigt: 34 Prozent sorgen sich nicht wegen Fake News

Oberösterreich als Vorreiter bei KI-Zertifizierung

Nachdem die EU den AI-Act und der Bund das KI-Maßnahmenpaket geschürt haben, will das Land Oberösterreich in Sachen künstlicher Intelligenz ebenfalls am Ball bleiben.

Nach Daten der Statistik Austria aus dem Jahr 2022 sollen 35 Prozent aller Unternehmen über 250 Beschäftigte künstliche Intelligenz für die Texterkennung und Textverarbeitung nutzen.

Um die Vertrauenswürdigkeit von KI zu gewährleisten und die Integration in den Unternehmensalltag weiter zu verstärken, wurde das Zertifizierungszentrum TRUSTIFAI der TÜV Austria und dem Competence Center Hagenberg im Sommer eröffnet.

Das mache Oberösterreich zum Vorreiter bei der Überprüfung und Zertifizierung von KI-Technologien, freut sich Stelzer. Weiteres Know-How sieht er an der Johannes-Kepler-Universität. "Wir haben an der JKU eine große Kompetenz für KI."

Kompetenzen nach Europa holen

"KI-Technologien greifen auf riesige Datenmengen zurück. Sie arbeiten mit der Wahrscheinlichkeit, welche Wörter als nächstes kommen", erklärt Johannes Brandstetter vom Institut für Machine Learning der Johannes-Kepler-Universität.