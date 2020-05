Studentin bei Wohnungssuche abgezockt

Hallo, wie geht es dir? Ich habe das Geld erhalten und bringe die Schlüssel zur Post“, schrieb Arthur R. freundlich an die wohnungssuchende Elisabeth Z. Die 25-jährige Studentin aus Wels ahnte nicht, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen war.

Wochenlang hatte sie vergeblich nach einer Wohnung in Utrecht, Holland, gesucht, wo sie ab Februar ihr Auslandssemester verbringt. Als sie die Hoffnung fast aufgegeben hatte, flatterte eine Antwort von R. samt vielversprechender Wohnungsfotos in ihre Mailbox. Er sei ein 23-jähriger Student, der derzeit in London lebe und seine Wohnung in Holland untervermieten wolle.

Der eMail-Verkehr war freundschaftlich – bis R. die erste Zahlung forderte. Sein Anwalt habe ihm geraten, vorab die Kaution und eine Monatsmiete zu verlangen. Die Studentin hatte keine Bedenken. Sie vertraute dem sympathischen jungen Mann. Das versprochene Paket mit dem Wohnungsschlüssel kam aber nie.