Strugl wird Landesrat, Sigl neuer Präsident

Im Herbst soll der Wechsel über die Bühne gehen. Landesparteisekretär Michael Strugl (49) soll dem 58-jährigen Viktor Sigl als Wirtschafts-Landesrat folgen, Sigl zum neuen Landtagspräsidenten aufsteigen. Der derzeitige Präsident Friedrich Bernhofer (61) kündigt in Erfüllung einer parteiinternen Vereinbarung seinen Abschied an. „Ich bleibe sicher nicht bis 2015. Den genauen Zeitpunkt, wann sich das ergeben wird, kenne ich nicht“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER. Bernhofer überprüft derzeit seine Pensionszeiten.

Landeshauptmann Josef Pühringer hatte die Rochade schon für die neue Regierungsmannschaft nach der Wahl 2009 geplant.

Doch der Wirtschaftsbund unter der Führung von Christoph Leitl legte sich quer, unterstützt von der Industriellenvereinigung. Es soll vereinbart worden sein, den Wechsel Mitte der Legislaturperiode zu vollziehen, was auch parteiintern so kommuniziert wurde. Bernhofer wurde überraschend neuer Landtagspräsident. Mit Ablaufdatum 2012.

Nun ist es so weit. Pühringer dementiert auf KURIER-Anfrage den Wechsel nicht, er sagt dazu lediglich: „Die Parteigremien haben sich damit noch nicht befasst. Weder der genaue Zeitpunkt noch die personellen Veränderungen wurden in den Gremien beraten.“