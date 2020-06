Strafanzeige gegen Bürgermeister

Am Donnerstagabend erreichte die Konfliktserie in der 950-Seelen-Gemeinde Pollham bei Grieskirchen ihren bisherigen Höhepunkt. Rund 130 Jugendliche forderten in einer Demonstration den Bau eines Veranstaltungszentrums, das einen Saal und einen Proberaum für die Musikkapelle enthalten sollte. In der anschließenden Gemeinderatssitzung wurde das Projekt mit sieben zu fünf Stimmen abgelehnt. Sechs Ablehnungen stammten von der Liste des umstrittenen Bürgermeisters und Amtsleiters Johann Giglleitner.