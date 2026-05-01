Erste Jungstörche in OÖ: Sie nisten auf Funkmast der ÖBB

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Signale der anderen Art kommen seit neuestem von Funkmasten der ÖBB am Bahnhof Perg. Hier sind die ersten Jungstörche Oberösterreichs geschlüpft. Seit sechs Jahren Schon seit sechs Jahren hat ein Storchenpaar den 26 Meter hohen Mast als Zuhause ausgewählt. Die Tiere lieben freie Sicht und hohe Landeplätze. Um ihren Lebensraum langfristig zu sichern, wurde auf dem Mast eine eigens angefertigte Plattform montiert, berichteten die ÖBB am Freitag.

Diese Plattform dient als stabile Unterlage für das Nest, schützt die technische Infrastruktur vor Verunreinigungen und stellt gleichzeitig sicher, dass die Funktechnik weiterhin betriebssicher genutzt werden kann. Nest unter Naturschutz Die ÖBB arbeiteten eng mit Behörden und Naturschutzorganisationen zusammen. Denn sobald sich Störche ansiedeln, steht ihr Nest unter Naturschutz und muss im Originalzustand erhalten bleiben. In Perg wurde es vor Beginn der Brutsaison im März mit einem Autokran vorsichtig heruntergehoben, damit Fachkräfte die speziell angefertigte Plattform und auch die zuvor abgenommenen Antennen wieder montieren konnten. Eine Umsiedelung der Tiere war in Perg nicht möglich.