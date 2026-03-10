Mehr Störche im Burgenland und bis zu 1.500 Euro für jeden Horst

Das Burgenland fördert weiterhin die Errichtung und Instandsetzung von Horsten für den Weißstorch. Seit 2019 steht dafür eine finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Heuer sind insgesamt 10.000 Euro vorgesehen, wobei pro Standort bis zu 1.500 Euro gefördert werden können. Unterstützt werden Privatpersonen, Vereine und Gemeinden.

Der Storchenbestand im Bundesland entwickelt sich unterdessen positiv, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner am Dienstag in einer Aussendung. Im Jahr 2024 wurden im Burgenland 584 Brutpaare mit 1.030 Jungvögeln gezählt. 2020 waren es noch 385 Brutpaare mit 797 Küken. Das Burgenland beherberge damit die meisten Störche im Vergleich zu allen österreichischen Bundesländern. „Die aktuellen Höchststände zeigen, dass sich die Storchenpopulation nach den Verlusten der vergangenen Jahrzehnte wieder gut erholt hat“, so Haider-Wallner, die für den Naturschutz zuständig ist.