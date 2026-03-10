Ein 87-jähriger Mann hat am Montag im Bezirk Oberwart auf seine Ehefrau geschossen und dürfte anschließend versucht haben, sich selbst zu töten. Das betagte Paar wurde mit Schussverletzungen aufgefunden und mit Notarzthubschraubern in Spitäler nach Wien und Graz gebracht.

Der Mann, Jahrgang 1938, starb später im Krankenhaus. Er konnte laut Landespolizeidirektion Burgenland nicht mehr einvernommen werden. Der KURIER hatte bereits am Montagabend darüber berichtet.