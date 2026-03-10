Mann schießt auf Ehefrau und tötet sich selbst
Ein 87-jähriger Mann hat am Montag im Bezirk Oberwart auf seine Ehefrau geschossen und dürfte anschließend versucht haben, sich selbst zu töten. Das betagte Paar wurde mit Schussverletzungen aufgefunden und mit Notarzthubschraubern in Spitäler nach Wien und Graz gebracht.
Der Mann, Jahrgang 1938, starb später im Krankenhaus. Er konnte laut Landespolizeidirektion Burgenland nicht mehr einvernommen werden. Der KURIER hatte bereits am Montagabend darüber berichtet.
Die 1944 geborene Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Graz gebracht. Sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr und konnte ebenfalls noch nicht zum Tathergang befragt werden.
Hintergründe sind unklar
Die Tat soll am Montagmittag verübt worden sein. Laut Polizei dürfte jemand Schüsse gehört haben, woraufhin die beiden mit Schussverletzungen entdeckt wurden.
Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Ermittler prüfen unter anderem, ob es sich um einen sogenannten erweiterten Selbstmord handeln könnte. Kriminaltechnische Untersuchungen sowie die Beweissicherung laufen noch. Die bisherigen Erkenntnisse der Polizei deuten jedoch bereits darauf hin, dass der Mann auf seine Frau geschossen hat.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Das Krisentelefon MÄNNERINFO steht Burschen und Männern (und deren Angehörigen) in akuten Konflikt- und Krisensituationen rund um die Uhr zur Verfügung. Anrufer bleiben auf Wunsch anonym, die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.
Telefonnummer MÄNNERINFO: 0800-400-777
Die Experten der Männerberatung unterstützen bei der Bewältigung der aktuellen Situation, vermitteln weiterführende Informationen, Beratungsangebote, Notschlafstellen, Rechtsberatung, Anti-Gewalt-Trainings und sind Schnittstelle und Vermittler zu den Männerberatungsstellen in ganz Österreich.
