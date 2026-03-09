Spurensicherung vor Ort: Zwei Verletzte bei "Vorfall" in Bernstein
Nach einem Vorfall im Bezirk Oberwart sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann. Beide wurden mit Hubschraubern in Spitäler gebracht. Nach ersten Informationen sind sie am Leben.
Die Polizei bestätigte den Einsatz und teilte mit, dass derzeit umfangreiche Ermittlungen laufen. Auch eine Spurensicherung ist vor Ort im Einsatz.
Zu den Hintergründen des Vorfalls gibt es noch keine gesicherten Angaben. Polizeisprecher Helmut Marban erklärte auf Anfrage, dass die Ursache derzeit noch nicht geklärt sei. Die beteiligten Personen konnten bislang noch nicht befragt werden.
Ob bei dem Vorfall Schüsse gefallen sind, könne derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Die Erhebungen laufen auf Hochtouren. Weitere Informationen sollen folgen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.
