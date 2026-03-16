Verschönerung

Meister Adebar kann kommen: Storchennest nach 12 Jahren erneuert

Das alte Nest ist weg, das neue montiert: In Horitschon wurde nach 12 Jahren ein neues Zuhause für den Storch geschaffen.
16.03.2026, 11:23

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Feuerwehrleute in einer Drehleiter inspizieren ein großes Nest auf einem Schornstein, während Einsatzfahrzeuge und Schaulustige unten stehen.

In Horitschon wurde das Storchennest am Kamin des Gasthauses Lazarus nach 12 Jahren erneuert. Die Kletterexperten der FF Horitschon führten die Arbeiten gemeinsam mit drei Kameraden und der Drehleiter der FF Oberpullendorf, der Polizei, dem Verschönerungsverein sowie Mitarbeitern der Gemeinde durch.

Zwei Arbeiter entfernen mit einer Hebebühne einen Schornstein von einem Dach mit Solarpaneelen.

In Horitschon ist das Storchennest am Kamin des Gasthauses Lazarus nach 12 Jahren erneuert worden.

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Auch Bürgermeister Gerhard Petschowitsch war vor Ort. Das alte Nest wurde abgehoben und anschließend das neue Nest montiert.

Die FF Horitschon bedankte sich bei der Feuerwehr Oberpullendorf für die Unterstützung und Zusammenarbeit. Nun wird in Horitschon auf die Rückkehr des Storches gewartet.

Oberpullendorf
kurier.at, PEKO  | 

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