„Stolpersteine“ in Linz verlegen

Die Teilnehmer forderten, dass Politik und Behörden den Rechtsextremismus wirksam bekämpfen. Oberösterreich weist laut den Verfassungsschutzberichten das dritte Jahr hintereinander die meisten rechtsextremen und rassistischen Straftaten auf. Dass ihre Zahl von 2016 auf 2017 erstmals seit vielen Jahren sowohl bundesweit als auch in Oberösterreich zurückgegangen ist, könne nicht beruhigen, so Eiter. Denn es handle sich um eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau. 2017 wurden in Österreich mehr als fünfmal so viele rechtsextreme Straftaten verübt wie 2005 (von 209 auf 1.063). In Oberösterreich war die Zahl rechtsextremer Straftaten 2017 um 76 Prozent höher als noch 2014 (von 109 auf 192). „Landeshauptmann und Landesregierung dürfen zum traurigen Spitzenplatz Oberösterreichs nicht länger schweigen“, meinte Eiter. Der Verfassungsschutz müsse seine Aufklärungsbilanz deutlich verbessern.

Weiters unterstützt das Netzwerk eine Stellungnahme der katholischen Ordensgemeinschaften, die sich gegen die laufenden Verschärfungen für Flüchtlinge wenden und eine menschenwürdige Asylpolitik fordern.

Heidi Benneckenstein präsentierte ihr Buch „Ein deutsches Mädchen“. Sie wuchs in einer Neonazi-Familie und im dazugehörigen Milieu auf, bis sie als 19-Jährige ausstieg. Weitere Stellungnahmen gab es vom Grünen Landesrat Rudolf Anschober, von Buchautor Hans-Henning Scharsach und von Christa Bauer vom Mauthausen-Komitee. Martin Kranzl-Greinecker und Fritz Käfer-Stelzer informierten über die Vernetzung der Gemeinden an der Todesmarschroute von Mauthaus nach Gunskirchen.