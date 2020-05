Stöger von 300 Schweinebauern ausgepfiffen

Viele "guute" Dinge aus dem Gusental präsentiert die 12. "Guute Messe" noch bis heute, Sonntag, bei bestem Messewetter am Riepl-Areal in Gallneukirchen. Weniger gut erging es Alois Stöger bei der offiziellen Messeeröffnung in seiner Heimatgemeinde.

Rund 300 Schweinebauern empfingen den Gesundheitsminister mit Buhrufen und Pfiffen. Grund für die Aufregung war Stögers Plan, die sogenannten Ferkelschutzkörbe abzuschaffen, die verhindern, dass die Muttersau ihren Wurf versehentlich erdrückt.

Stöger argumentiert mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit der Tiere, was der ÖVP-Bauernbund nicht gelten lässt.